Минюст опубликовал для общественного обсуждения новый вариант проекта КоАП

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минюст России опубликовал для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов доработанный вариант проекта нового КоАП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, проект федерального закона "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" размещен для повторного публичного обсуждения.

"Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших в Минюст России по результатам его рассмотрения заинтересованными государственными органами и организациями, а также гражданами в ходе публичного обсуждения (с 30 января по 27 февраля 2020 года) и проведения независимой антикоррупционной экспертизы (с 30 января по 19 февраля)", - отметили в Минюсте.

В ближайшее время также будет опубликован для повторного публичного обсуждения доработанный проект Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение предупреждений

Проект нового КоАП предусматривает предупреждения вместо штрафов смогут применяться чаще за административные правонарушения.

Как пояснили ТАСС в Минюсте, административное наказание в виде предупреждения предусмотрено в 263 нормах статей КоАП (в действующем КоАП таких норм всего 156).

Кроме того, отметили в Минюсте в целях сокращения числа лиц, привлекаемых к административной ответственности в виде штрафа, "проектом нового КоАП предлагается распространить механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, государственного (муниципального) финансового контроля (проверок контролирующими органами - прим. ТАСС)".

В Минюсте отметили, что такая новелла предложена "в целях сокращения числа лиц, привлекаемых к административной ответственности в виде штрафа, реализации принципа гуманизма и обеспечения превентивной функции законодательства об административных правонарушениях".

"Данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых административных правонарушений и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства", - пояснили в Минюсте.

В настоящее время замена административного штрафа предупреждением распространяется лишь на представителей малого и среднего предпринимательства и их работников.

Оплата штрафов

Новый проект КоАП предлагает распространить возможность оплаты половины размера штрафа по всем видам правонарушений, за исключением грубых.

"Предусматривается увеличение случаев, в которых возможна уплата административного штрафа в размере половины от наложенного административного штрафа, - сообщили в Минюсте. - В проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении".

Это правило не будет распространяться лишь на административные правонарушения, являющиеся в соответствии со статьей 2.3 проекта нового КоАП грубыми, а также административные правонарушения в сфере транспортной безопасности и отдельные административные правонарушения в сфере дорожного движения (например, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора).

При этом сохраняется возможность восстановления срока уплаты наложенного административного штрафа со скидкой 50%, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения постановления.

Презумпция невиновности

Новый проект КоАП будет включать норму о презумпции невиновности лиц, привлекаемых к ответственности за административные правонарушения, до вынесения решения.

В министерстве отметили, что об этом просили в ходе обсуждения законопроекта представители бизнес-сообщества - Российского союза промышленников и предпринимателей и Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", которые обратили внимание на исключение упоминания принципа презумпции невиновности из проекта нового КоАП.

"Исключение указанного принципа из проекта КоАП было связано с тем, что он регламентирован в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, - пояснили в Минюсте. - Тем не менее, учитывая важность данного фундаментального принципа законодательства об административных правонарушениях и поступившие замечания, принято решение отразить указание на принцип презумпции невиновности в наименовании статьи 1.12 проекта нового КоАП и дополнить ее частью 2 следующего содержания: "Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях".

Таким образом, отметили в Минюсте, принцип презумпции невиновности будет закреплен в КоАП, а вопросы его реализации будут более подробно раскрыты в проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП).

В Минюсте также сообщили, что в проекте Процессуального КоАП будет предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности. "Проект Процессуального КоАП дополнен положениями о компенсации морального вреда, причиненного физическому лицу, и о возмещении вреда, нанесенного деловой репутации юридического лица, вследствие незаконного привлечения их к административной ответственности, а также положениями об аннулировании всех ограничений прав таких лиц, обусловленных фактом незаконного привлечения к административной ответственности", - сообщили в Минюсте.