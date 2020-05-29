В Швейцарии от вызванного коронавирусом заболевания впервые умер ребенок

ТАСС, 29 мая. Первый ребенок умер в Швейцарии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщил представитель Федерального управления здравоохранения страны Штефан Кустер в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном канале ведомства в YouTube.

"Впервые мы должны сообщить о смерти ребенка. Он проживал в кантоне Аргау, умер от коронавируса, которым заразился за границей. Проводится расследование", - отметил Кустер. Возраст ребенка не уточняется.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии, по последним данным, составило 30 828, умерли 1 657 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 5,9 млн человек, умерли более 360 тыс. инфицированных.