Административный арест не будет применяться к тяжело больным и воспитывающим детей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новый проект КоАП предлагает исключить применение административного ареста к лицам, имеющим тяжкие заболевания, а также родителям, воспитывающим детей. Об этом сообщили в Минюсте РФ в связи с публикацией проекта КоАП в новой редакции для общественного обсуждения.

"В проекте нового КоАП содержатся положения, направленные на гуманизацию применения административных наказаний в виде обязательных работ и административного ареста", - отметили в Минюсте. В частности, "расширен перечень лиц, к которым не применяются административные наказания в виде административного ареста и обязательных работ. Это, в том числе родители (или лица их заменяющие), воспитывающие детей в возрасте до четырнадцати лет, детей-инвалидов; лица, осуществляющие уход за инвалидом I и II групп или за ребенком-инвалидом; а также дети-инвалиды".

Административный арест также не будет применяться к лицам, имеющим заболевание, указанное в перечне заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста, утверждаемом правительством РФ.

Кроме того, подчеркнули в Минюсте, в проекте нового КоАП предусмотрено сокращение максимальных сроков административного наказания в виде обязательных работ с 200 до 60 часов.