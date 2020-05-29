Сквер на месте пустыря создали в Минеральных Водах на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Сквер со спортивной площадкой и уличными тренажерами появился в городе Минеральные Воды на Ставрополье на месте заброшенного пустыря. Работа проведена в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В городе Минеральные Воды окончены работы по созданию нового сквера на улице Дружбы. Его строительство стало возможным благодаря реализации программы по формированию современной городской среды. Ранее на этом месте был заброшенный пустырь, заросший сорняками и камышом. Теперь здесь создано комфортное место для отдыха горожан и гостей города", - говорится в сообщении.

На создание сквера "Дружба" в муниципалитете с населением около 74 тыс. человек было направлено более 43 млн рублей. Площадь нового общественного пространства превышает 5 тыс. кв. м, на всей территории проложены пешеходные дорожки, установлены скамьи и уличные фонари. В сквере создана площадка для игровых видов спорта, сектор с комплексом турникетов и уличных тренажеров, несколько детских игровых зон.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.