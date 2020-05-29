Привлекаемым к административной ответственности могут предоставлять бесплатного адвоката

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проекты новых кодексов об административных правонарушениях предусматривают в ряде случаев возможность предоставления бесплатного адвоката за счет государства (такой принцип предусмотрен в настоящее время по уголовным делам - прим. ТАСС). Об этом сообщили в Минюсте России.

"В проекте Процессуального КоАП предлагается закрепить возможность оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно в случаях, когда за совершение административного правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного ареста, - сообщили в Минюсте. - В указанных случаях по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ему может быть назначен адвокат, оплата труда которого будет осуществляться за счет бюджетных средств".

Право на получение бесплатной юридической помощи по делам об административных правонарушениях было предусмотрено концепцией КоАП. "Согласно пункту 5.2.3 Концепции нового КоАП требуется рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по отдельным делам об административных правонарушениях (в частности, по которым предусмотрена возможность применения наказания в виде административного ареста) для оказания квалифицированной юридической помощи, гарантированной статьей 48 Конституции РФ", - отметили в Минюсте. В случаях, когда у лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, нет адвоката, а его участие в деле является обязательным, участие адвоката могло бы обеспечиваться путем его назначения по аналогии с тем, как это предусмотрено статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, введение возможности предоставления бесплатной юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, "необходимо в целях реализации постановления Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2015 года по делу "Михайлова против Российской Федерации" (Mikhailova v. Russia), что отражено в докладе правительства РФ о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год", добавили в Минюсте.