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Власти Казани вдвое увеличат пропускную способность культурного центра "Чулпан"

Центр смогут посетить 300 тыс. жителей Приволжского, Советского и Вахитовского районов

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Численность детей, которые занимаются в культурном центре "Чулпан" в Казани, после реконструкции вырастет в два раза. Здание станет центром культуры для 300 тыс. населения трех районов города, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба мэрии.

"Работы здесь ведутся по президентской программе капитального ремонта дворцов культуры. В настоящее время в здании завершена прокладка инженерных коммуникаций, идет подготовка к отделке фасадов, внутренней отделке. Отдельное внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории. После завершения всех работ количество занимающихся увеличится вдвое, а обновленное здание станет центром культуры для 300 тыс. жителей Приволжского, Советского и Вахитовского районов", - говорится в сообщении.

Здание, расположенное на проспекте Победы, построено в 1992 году. В нем открыли кинотеатр, через три года его преобразовали в культурный центр - с самого начала он стал репетиционной базой танцевального ансамбля "Казань". В апреле 2019 года занятия в центре прекратились, здесь началась масштабная реконструкция. По словам директора подрядной организации ООО "Реставратор" Рустема Хасанова, от старого здания здесь остается только название и часть планировок - в центре появятся комфортные и современные репетиционные зоны, оснащенные по последнему слову техники, зрительный зал на 450 человек.

С ходом реконструкции ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

Порядка 70% площадей готовы к чистовой отделке, фасад готов к покраске, для внешней отделки заказан гранит. Внутри здания строители завершили работы по прокладке инженерных сетей. Художественный руководитель танцевального ансамбля "Казань" народная артистка Татарстана Чулпан Закирова рассказала мэру, что в учреждении будут базироваться Казанская городская филармония, оркестр народных инструментов "Казан нуры", а также около 30 солистов-вокалистов. По ее словам, ранее в культурном центре было только два репетиционных зала, поэтому здесь могли заниматься 350 человек, но теперь в здании появятся четыре репетиционных зала со специальным танцевальным покрытием, аналогов которому в городе не будет.

"Кроме того, мы планируем открыть здесь детскую филармонию с вокальным направлением, рядом детских ансамблей, детским оркестром народных инструментов, театром мюзикла. Но основное направление будет иметь студия ансамбля "Казань", - сказала она.

О реконструкции

В этом году в Казани проходит ремонт ДК железнодорожников, ДК им.Саид-Галиева, КЦ "Чулпан" и ДК "Залесный". Предварительно совокупный объем выделенных финансовых средств на ремонт этих четырех учреждений составляет 1,37 млрд рублей.

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