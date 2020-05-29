Жителям Нижнего Новгорода вновь разрешили посещать кладбища

ТАСС, 29 мая. Посещение кладбищ, ранее запрещенное из-за пандемии коронавируса, вновь разрешено в Нижнем Новгороде с пятницы, сообщает пресс-служба администрации города.

Муниципальные кладбища Нижнего Новгорода были закрыты для посетителей с середины апреля до особого распоряжения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"С 29 мая в Нижнем Новгороде отменяются ограничения на посещение кладбищ. Соответствующее постановление подписал исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

Уточняется, что посетителям на территории кладбищ рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 м, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.

По оперативным данным, в Нижегородской области подтверждено 9 244 случая заражения коронавирусом.