Тест на коронавирус в России сдали более 9 млн человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Тест на коронавирус в России сдали 9 млн 354 тыс. граждан. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что для больных с коронавирусом развернуты более 177 тыс. коек , из которых 25 тыс. являются реанимационными.

"Если на момент вступления в начало инфекции у нас было порядка 40 тыс. коек, которые были готовы принять больных, то сегодня, благодаря усилиям всех регионов страны, сеть, которая развернута сейчас на территории Российской Федерации, превышает 177 тыс. коек, из которых более 25 тыс. - реанимационные койки", - сказала Голикова.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 17 тест-систем методом ПЦР и 5 ИФА-систем на выявление антител к коронавирусу.

По словам вице-премьера, темпы прироста числа заразившихся коронавирусом в стране снизились в 11,8 раза, до 2,3% в сутки, а доля бессимптомных пациентов с коронавирусом выросла в 2,6 раза.

Голикова отметила, что Московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению случаев заражения.