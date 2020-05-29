Отелям и санаториям Крыма с 15 июня разрешат принимать на отдых жителей региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Отелям и санаториям Крыма с 15 июня разрешат размещение жителей полуострова соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщил в пятницу на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Уже с 1-го июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти", - написал Аксенов.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию. Власти Крыма считают часть требований невыполнимыми и обратились в правительство России с просьбой исключить их из рекомендаций Роспотребнадзора.

Аксенов уточнил, что смогут открыться кафе и рестораны на открытом воздухе (летние площадки и террасы). "Для того чтобы упростить деятельность подобных организаций, будет подготовлен [нормативный] акт Республики Крым о том, что учреждениям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования смогут предоставлять земельные участки по отдельной безконкурсной процедуре", - уточнил он.

Работа "Артека"

Международный детский центр "Артек" возобновит прием детей с 1 июля, а если все требования Роспотребнадзоа будут выполнены раньше, то с 15 июня.

"Артек" не принимает детей с конца марта. Ранее в международном центре сообщили ТАСС, что на 100% готовы к возобновлению смен, в лагере усилены санитарные меры.

"Уже сейчас существует договоренность с МДЦ "Артек" и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля. Однако, если мы уже в ближайшее время сможем выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор, с просьбой о запуске работы "Артека" с 15 июня", - написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый известный пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений), также в его состав входят общеобразовательная школа, детский сад, студии детского творчества, кружки, спортивные секции, морская флотилия.

В новость внесены изменения (19:53 мск) - добавлена информация об "Артеке".