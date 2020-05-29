В Бурятии продлили режим ограничительных мер до 30 июня

УЛАН-УДЭ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии продлили ограничительные меры, введенные ранее из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, до 30 июня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в республиканском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Бурятии продлен режим ограничительных мероприятий до 30 июня. Сохраняется масочный режим в общественных местах, в общественном транспорте, на рабочих местах. По-прежнему действует запрет на проведение публичных зрелищных, развлекательных и других массовых мероприятий. До 30 июня включительно приостановлена работа торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли", - сообщили в оперштабе.

Сохраняется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина. Режим самоизоляции по-прежнему обязателен для пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Приезжающим на территорию Республики Бурятия из других регионов необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

"У нас большая часть ограничений снята, все остальные ограничения по ходу достижения необходимых показателей, которые Роспотребнадзор установил, будем снимать. Но в целом действие указа о дополнительных мерах по защите населения от ЧС, связанной с распространением коронавирусной инфекции, предлагаю продлить до конца июня, поскольку сохраняются требования по масочному режиму, требования соблюдения социальной дистанции, требования к прибывающим о необходимости сообщения о своем местонахождении и так далее", - приводятся слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Ранее в регионе было разрешено открыться объектам торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров, эта мера не изменена. Людям можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, с соблюдением дистанции не менее 5 метров. Жителям Бурятии предписано воздержаться от туристско-экскурсионных поездок организованными группами.

27 мая было принято решение о разрешении с 1 июня работать турбазам и гостевым домам для местных жителей при индивидуальном бронировании, семейном отдыхе. Городу Северобайкальску и Северо-Байкальскому району разрешено принимать гостей из Иркутской области при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19, выданной не ранее чем за два дня до заезда. Также с 1 июня в Бурятии будет возобновлено обслуживание населения в помещениях госучреждений по предварительной записи. С 1 июня в республике начинают работать санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия в части проведения мероприятий по подготовке к приему и размещению детей, санаторно-курортные организации при условии строгого соблюдения противоэпидемиологических мер.

О ситуации в Бурятии

В Бурятии всего зарегистрировано 1 438 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 798 - в Улан-Удэ. Ранее завершил лечение и выписался из больниц 741 человек, умерли 10 человек. Проходят лечение в стационарах 523 больных, на амбулаторном лечении находятся 164 пациента.