Голикова объяснила, почему власти не опубликовали данные по смертности в России за апрель

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти РФ 29 мая не опубликовали данные по смертности в России за апрель из-за отсутствия информации по некоторым регионам в связи с нерабочими днями, которые были объявлены в период с 25 марта по 11 мая. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

"29 мая мы должны были бы опубликовать официальные данные по статистике естественного движения населения, куда относятся все показатели и рождаемости, и смертности, браков и разводов и ряд других показателей. Но в связи с тем, что с 25 марта по 11 мая были объявлены нерабочие дни и функционировали только те сферы, которые обеспечивали жизнеобеспечение, в отдельных регионах страны органы записи актов гражданского состояния также не работали и, соответственно, не имели возможности вводить данные в систему единой государственной регистрации записей актов гражданского состояния, которая ведется Федеральной налоговой службой", - сказала Голикова.

Она добавила, что принципиальным отличием России от других стран является то, что в РФ ведется полицевой учет всех рождений и всех смертей. "И мы в принципе в режиме онлайн знаем, что происходит со статистикой естественного движения населения. К сожалению, вот апрель не позволил нам эту работу довести до конца. Мы собрали всю ту информацию, которую имеем за апрель на сегодняшний день, но она пока является неполной, и, безусловно, мы эту работу доведем до конца в самое ближайшее время и опубликуем официальные данные по статистике естественно движения населения", - уточнила вице-премьер.

По ее словам, число умерших в РФ в январе - апреле 2020 г. по сравнению с показателем 2019 г. снизилось на 19,5 тыс., в том числе на 6,7 тыс. в апреле.