Открытие нацпарков в Архангельской области переносится на 11 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Национальные парки Кенозерский и "Онежское Поморье" в Архангельской области откроются для туристов с 11 июня. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Кенозерского нацпарка.

Ранее в пресс-службе сообщили, что оба нацпарка планировали начать ограниченно принимать туристов с 1 июня. Они были закрыты для посетителей с 30 марта.

"Кенозерский национальный парк и национальный парк "Онежское Поморье" откроются для туристов только с 11 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что перенос связан с продлением до 10 июня ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Как отметили в пресс-службе, для безопасности посетителей в парках будут соблюдаться меры предосторожности. Так, всем прибывшим будут измерять температуру бесконтактным термометром. Посетители будут обязаны заполнить извещение об отсутствии у них заболевания новой коронавирусной инфекцией и карантина по месту проживания.

Каждая компания или семья будет размещаться в отдельном гостевом доме или блоке гостиницы. Туристы смогут заказать питание в кафе, но только на вынос. Ежедневно в гостиницах и гостевых домах будет проводиться дезинфекция.

В июне не будут проводиться экскурсии и мастер-классы, но останется возможность гулять по экологическим тропам. Гостям настоятельно рекомендуется пользоваться антисептическими средствами, соблюдать социальную дистанцию, надевать перчатки и маски.

О нацпарках

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".