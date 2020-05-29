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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 80% занятых жителей Петербурга продолжают регулярно ходить на работу

Вице-губернатор города призвал жителей продолжить соблюдать меры предосторожности: носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Работу посещают 80% занятых в Петербурге. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Евгений Елин.

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"У нас на сегодняшний день работают все предприятия, у нас работают все стройки - это достаточно большое количество людей, только 22% из работающих подпадают под ограничения. Это значит, что практически 80% нашего населения ходит на работу и нормально работает", - сказал он.

Елин добавил, что для продолжения такого режима необходимо соблюдать медицинские меры предосторожности. "Надо соблюдать очень простые правила: надо маски носить, не надо ходить в места скопления [людей]. И конечно, такие ограничения мы пока будем продолжать. Не надо пользоваться контактными услугами", - отметил он.

Согласно последнему исследованию рынка труда в Петербурге, проведенному по заказу городских властей специалистами НИУ ВШЭ, численность трудоустроенных составляет 5 млн человек.

По данным Центра занятости населения Санкт-Петербурга, число официально зарегистрированных безработных в городе на 25 мая составило 50 тыс. человек. Власти ожидают, что за июнь этот показатель вырастет на 20 тыс. человек.

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