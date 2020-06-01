Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года?

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июне 2020 года и коснутся многих россиян.

Семьи с детьми получат единовременные выплаты

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет (при условии достижения шестнадцатилетия до 1 июля) получат по 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Кроме того, указом предусмотрены выплаты в апреле — июне 2020 года в размере 5 тыс. руб. семьям, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года.

Такие же выплаты полагаются тем, у кого первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Пособие по уходу за ребенком вырастет

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет в два раза — до 6725 руб. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. руб. до 13 504 руб.