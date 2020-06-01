Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года?

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июне 2020 года и коснутся многих россиян.
Семьи с детьми получат единовременные выплаты
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет (при условии достижения шестнадцатилетия до 1 июля) получат по 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
Кроме того, указом предусмотрены выплаты в апреле — июне 2020 года в размере 5 тыс. руб. семьям, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года.
Такие же выплаты полагаются тем, у кого первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Пособие по уходу за ребенком вырастет
С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет в два раза — до 6725 руб. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. руб. до 13 504 руб.
Стартует льготная кредитная программа для бизнеса
1 июня запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2% для малых и средних компаний из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.
Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Предприятиям, сохранившим не менее 80% работников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.
С соцвыплат не смогут взыскать долги
С 1 июня банки и другие кредитные организации, исполняя требования о взыскании денежных средств или об их аресте должны учитывать установленный законом запрет на взимание долгов с социальных выплат (материнского капитала, социальных пособий, компенсаций и т.д.). Перечень таких выплат расширяется, в него включают средства, выделенные пострадавшим от ЧС (потерявшим имущество первой необходимости, члена семьи и гражданам, здоровью которых был причинен вред).
Детский отдых станет безопаснее
С 1 июня организации, не включенные в специальный реестр, не смогут заниматься организацией отдыха и оздоровления детей. За нарушения грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. Закон распространяется на индивидуальных предпринимателей.
Самозанятые Подмосковья получат дополнительную поддержку
С 1 июня самозанятым гражданам Подмосковья в полном объеме вернут суммы налога на профессиональный доход. Деньги вернутся на банковские карты, привязанные в приложении "Мой налог" в беззаявительном порядке (те, кто не привязал карты, должны это обязательно сделать). Помимо этого самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.
Взыскание задолженностей возобновят
С 1 июня возобновляется взыскание налоговых задолженностей в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к малому и среднему бизнесу. ФНС приостановила взыскание 25 марта в качестве меры поддержки бизнеса в условиях распространения пандемии.
Центры занятости будут самостоятельно искать информацию о безработных
С 1 июня Центры занятости населения станут самостоятельно запрашивать сведения о гражданах, подавших заявление на постановку на учет в качестве безработного онлайн. Речь идет о сведениях о прописке, действительности паспорта и детях. Если информация из ЗАГС и МВД будет противоречить информации, указанной гражданином в анкете, центры занятости будут перерасчитывать назначенные пособия по новым данным.
Данные в информсистеме соцподдержки можно будет проверить
С 1 июня вступает в силу новый регламент, определяющий порядок предоставления гражданам сведений, которые содержатся о них в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Время предоставления государственной услуги при личном приеме не должно превышать 15 минут, в электронной форме — 10 минут. Услугу оказывают бесплатно.
Банковский роуминг исчезнет
С 14 июня в России отменят комиссию за перевод денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Изменения направлены на развитие безналичных платежей и защиту интересов граждан.
Носителем русского языка можно будет стать без собеседования
С 17 июня граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, смогут признать его носителями без прохождения собеседования, обязательного для других иностранцев. Такой статус дает возможность получить российское гражданство или вид на жительство в упрощенном порядке.
Вина из зарубежного винограда потеряют статус "российских"
С 26 июня "российским" смогут называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории нашей страны.
Новый закон "О виноградарстве и виноделии" устанавливает особые требования к привозному сырью, предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.