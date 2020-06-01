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Что изменится в жизни россиян с июня 2020 года?

© Гавриил Григоров/ТАСС
Семьи с детьми получат дополнительную поддержку, бизнес — льготные кредиты, а самозанятые Подмосковья — возврат налога

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июне 2020 года и коснутся многих россиян.

Семьи с детьми получат единовременные выплаты

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет (при условии достижения шестнадцатилетия до 1 июля) получат по 10 тыс. руб. на каждого ребенка. 

Кроме того, указом предусмотрены выплаты в апреле — июне 2020 года в размере 5 тыс. руб. семьям, имеющим право на материнский капитал, при условии, что такое право у них возникло до 1 июля 2020 года. 

Такие же выплаты полагаются тем, у кого первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января  2020 года. 

Пособие по уходу за ребенком вырастет 

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет в два раза — до 6725 руб. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. руб. до 13 504 руб.

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Стартует льготная кредитная программа для бизнеса

1 июня запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2% для малых и средних компаний из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. 

На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. 

Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Предприятиям, сохранившим не менее 80% работников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.

С соцвыплат не смогут взыскать долги

С 1 июня банки и другие кредитные организации, исполняя требования о взыскании денежных средств или об их аресте должны учитывать установленный законом запрет на взимание долгов с социальных выплат (материнского капитала, социальных пособий, компенсаций и т.д.). Перечень таких выплат расширяется, в него включают средства, выделенные пострадавшим от ЧС (потерявшим имущество первой необходимости, члена семьи и гражданам, здоровью которых был причинен вред).

Детский отдых станет безопаснее

С 1 июня организации, не включенные в специальный реестр, не смогут заниматься организацией отдыха и оздоровления детей. За нарушения грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. Закон распространяется на индивидуальных предпринимателей.

Самозанятые Подмосковья получат дополнительную поддержку

С 1 июня самозанятым гражданам Подмосковья в полном объеме вернут суммы налога на профессиональный доход. Деньги вернутся на банковские карты, привязанные в приложении "Мой налог" в беззаявительном порядке (те, кто не привязал карты, должны это обязательно сделать). Помимо этого самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.

Взыскание задолженностей возобновят

С 1 июня возобновляется взыскание налоговых задолженностей в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к малому и среднему бизнесу. ФНС приостановила взыскание 25 марта в качестве меры поддержки бизнеса в условиях распространения пандемии. 

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Центры занятости будут самостоятельно искать информацию о безработных

С 1 июня Центры занятости населения станут самостоятельно запрашивать сведения о гражданах, подавших заявление на постановку на учет в качестве безработного онлайн. Речь идет о сведениях о прописке, действительности паспорта и детях. Если информация из ЗАГС и МВД будет противоречить информации, указанной гражданином в анкете, центры занятости будут перерасчитывать назначенные пособия по новым данным.

 

Данные в информсистеме соцподдержки можно будет проверить

С 1 июня вступает в силу новый регламент, определяющий порядок предоставления гражданам сведений, которые содержатся о них в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Время предоставления государственной услуги при личном приеме не должно превышать 15 минут, в электронной форме — 10 минут. Услугу оказывают бесплатно.

Банковский роуминг исчезнет 

С 14 июня в России отменят комиссию за перевод денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Изменения направлены на развитие безналичных платежей и защиту интересов граждан. 

Носителем русского языка можно будет стать без собеседования

С 17 июня граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, смогут признать его носителями без прохождения собеседования, обязательного для других иностранцев. Такой статус дает возможность получить российское гражданство или вид на жительство в упрощенном порядке.

Вина из зарубежного винограда потеряют статус "российских"

С 26 июня "российским" смогут называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории нашей страны. 

Новый закон "О виноградарстве и виноделии" устанавливает особые требования к привозному сырью, предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.

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