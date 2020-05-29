МИД РФ предостерег россиян от скоропалительного планирования поездок за рубеж

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России призывает граждан РФ не торопиться планировать поездки за рубеж в ближайшее время в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих вояжей за границу", - говорится в распространенном сообщении дипведомства.

Европейские каникулы

На Смоленской площади указали, что пока рано говорить о конкретных сроках открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, потому что угроза распространения коронавируса по-прежнему присутствует. На данном этапе, при благоприятном развитии событий можно рассчитывать, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле, и только после этого будет приниматься решение об открытии внешних границ ЕС, отмечается в тексте.

В МИД РФ обратили внимание, что в случае Австрии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно. Кроме того, россиянам в случае посещения этих стран следует быть готовым к тому, что местные власти могут предписывать изоляцию для прибывающих иностранных граждан.

В частности, в МИД РФ напомнили, что ко всем въезжающим в Великобританию из-за рубежа власти страны намерены применять меры, включающие требование заполнения до прибытия онлайн-формы отслеживания контактов, а также обязательное соблюдение 14-дневного режима самоизоляции. О введении аналогичных мер заявили и в Ирландии, добавили в дипведомстве.

Касаясь принимаемых мер североевропейскими странами, на Смоленской площади указали, что правительство Исландии планирует с 15 июня частично снять ограничения на въезд в страну, предусмотрев возможность сдачи в аэропорту Кефлавика прибывающими туристами анализа на коронавирус вместо прохождения двухнедельного карантина. Норвегия же пока сохраняет погранконтроль на внутришенгенских границах, введенный 16 марта, до середины августа. Кроме того, обсуждается законопроект, предполагающий продление срока действия ограничений на въезд в страну до 1 января 2021 года с отдельными исключениями для беженцев, опекунов и ряда других категорий лиц.

Зато с 1 июня можно будет осуществлять туристические поездки на Шпицберген, но пока без многодневных заходов круизных лайнеров и с ограничением числа туристов, а запрет на въезд в Финляндию и Швецию для граждан третьих стран действует до 14 и 15 июня соответственно. Снятие ограничений для въезда россиян в Латвии, Литве и Эстонии будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в этих странах. Пока что, они сохраняют режим карантина.

Азиатское направление

В странах азиатского региона дела обстоят несколько иначе. В частности, китайские власти до сих пор сохраняют ограничение на въезд для иностранных граждан, имеющих визы и разрешения на пребывание, а также приостановлен режим безвизового транзита, безвизового въезда в регионы Китая, где предусмотрен такой порядок. Эти ограничения не распространяются на иностранцев с дипломатическими, служебными визами и некоторыми категориями специальных виз.

Есть также некоторые исключения для прибывающих в Китай для осуществления необходимой торгово-экономической и научно-технической деятельности, или с экстренными гуманитарными целями. Пока что, сообщений из Пекина о планах смягчить ограничения не поступало, уточняется в сообщении.

Что касается стран Юго-Восточной Азии, что в МИД РФ обращают внимание на то, что несмотря на имеющиеся в этих государствах, включая Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд, планы по частичному снятию внутренних ограничений, в них по-прежнему действуют запрет на въезд большинства категорий иностранцев и карантинный режим, отметили в министерстве. Аналогичной позиции придерживаются в Мальдивской Республике, Непале, Шри-Ланке и Индии, где пока сохраняется рост числа инфицированных. Российское дипведомство рекомендует гражданам отказаться от идеи поездки в эти страны до нормализации эпидемиологической ситуации.

Не готовы пока принимать иностранцев и в Японии, где продлены до конца июня ограничительные меры. Однако Республика Корея не вводила столь строгих ограничений в течение всего периода распространения коронавирусной инфекции для российских граждан, но все равно всем въезжающим иностранцам необходимо провести 14 дней на карантине.

Популярные курорты

В МИД России отмечают, что отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов. Также соседствующая с ней Греция начинает запускать туристическую инфраструктуру с 15 июня. "Открытие внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где острота ситуации с коронавирусом снижается. Имеется в виду проводить выборочное тестирование приезжающих", - пояснили в министерстве.

Обращается внимание также на то, что Кипр планирует открывать туристический сезон поэтапно. В дипведомстве ожидают, что информация в отношении посещения Кипра россиянами появится. В Болгарии же, с которой восстановление турпотока из РФ пока не обсуждалось, иностранцы будут обязаны заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и согласием на то, что в случае заболевания лечение будет осуществляться за их счет.

Другие направления

Для туристов, которые предпочитают проводить отпуск в странах Карибского бассейна, на Смоленской площади уточнили, что Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Ямайка пока не анонсируют открытие своих границ для иностранцев. Это касается также и таких стран, как Перу, Бразилия и Аргентина.

Также не стоит рассчитывать, что в ближайшее время откроются границы с африканскими странами для российских граждан. Кроме того, такие страны, как Алжир, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Тунис пока не объявили о намерении возобновить прием иностранных туристов.