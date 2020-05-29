Петербургский НИИ направит 97 млн рублей на клинические исследования вакцины от пневмонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) планирует направить 97 млн рублей на проведение клинических исследований вакцины для профилактики инфекций, вызываемых у детей гемофильной палочкой. Соответствующий конкурс НИИ разместил на сайте госзакупок в пятницу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гемофильная палочка типа b (Hib) - это бактерия, отвечающая за тяжелую пневмонию, менингит и другие инвазивные болезни практически исключительно у детей до 5 лет.

"Организация и проведение эффективности и безопасности вакцины для профилактики гемофильной инфекции "Бэби-Хиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 0,5 мл" в рамках проведения II фазы клинического исследования с участием здоровых добровольцев 3 мес. - 5 лет, начальная цена контракта - 97 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Вакцину "Бэби-Хиб" разрабатывает СПбНИИВС. Заявленный в конкурсе срок клинических испытаний - 448 дней с момента подписания контракта.

СПбНИИВС - ведущий разработчик и производитель вакцин для профилактики гриппа в России, поставщик Минздрава РФ.