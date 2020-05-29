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Попова заявила, что в России наблюдается уверенное снижение эпидемического процесса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Михаил Почуев/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уверенное снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом при увеличении объемов тестирования наблюдается в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

"При все увеличивающемся количестве обследованных лиц мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования. Это как раз характеристика эпидпроцесса, который идет на снижение уверенно без обратного какого-то развития, ни в одном из регионов этого сегодня не происходит", - сказала она.

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