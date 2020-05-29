Минюст предложил штрафовать на 30 тыс. рублей за неубранные сосульки и наледи на домах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минюст предлагает штрафовать за брошенные во дворах старые автомобили, парковку на газонах и детских площадках, а также за неубранные вовремя наледи. Об этом говорится в опубликованном Минюстом проекте нового КоАП, где впервые включены эти статьи.

Так, статья 16.10 (Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств) предусматривает штрафы до 3 тыс. рублей за брошенные во дворах старые машины, до 2 тыс. рублей - за мойку автомобилей во дворе, до 4 тыс. рублей - за парковку на газонах и до 2,5 тыс. рублей - за парковку на детских и спортивных площадках.

Статьей 16.15. (Нарушение установленных правил выполнения работ по уборке снега, наледей, ледяных образований) предлагается ввести за несвоевременную уборку снега, сосулек и обледенений с крыш, козырьков балконов, пандусов, с проезжей части дорог, тротуаров, ступеней предупреждение или штраф до 3 тыс. рублей для граждан, штраф до 15 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, до 30 тыс. рублей - для юридических лиц. Если кто-то пострадал из-за падения снега, наледи или было повреждено имущество, россиянам придется заплатить штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам и ИП - до 30 тыс. рублей, юрлицам - до 40 тыс. рублей.

За различные нарушения к содержанию зданий и жилых домов и к установке табличек с названиями улиц, согласно проекту нового КоАП, россиянам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям - до 5 тыс. рублей и юридическим лицам - до 10 тыс. рублей. За складирование стройматериалов в период реконструкции и капремонта и отходов сноса проект кодекса предусматривает штрафы для граждан до 3,5 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП - до 20 тыс. рублей, а для юрлиц - до 25 тыс. рублей.

Несвоевременная уборка мест общественного пользования грозит штрафом до 5 тыс. рублей для граждан, до 7 тыс. рублей - для должностных лиц и ИП и до 10 тыс. рублей - для юрлиц. Максимальный штраф за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов, самовольную вырубку деревьев и невырубку усохших или поврежденных деревьев, представляющих угрозу безопасности граждан, составит тысячу рублей для граждан, 5 тыс. рублей для должностных лиц и 10 тыс. рублей для юридических лиц.

В случае подтопления улиц в результате неисправности водосливных устройств должностные лица и ИП должны будут заплатить штраф до 3 тыс. рублей, юрлица - до 5 тыс. рублей.