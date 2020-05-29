Новым владельцем "Ведомостей" стал Иван Еремин

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новым владельцем газеты "Ведомости" стал Иван Еремин, Константин Зятьков вышел из сделки. Об этом говорится заявление владельца издания, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Холдинг "Аркан Инвестмент" в лице Владимира Воронова, контролирующего акции и долговые обязательства АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ, издатель газеты "Ведомости"), сообщает о закрытии сделки по продаже акций и активов компании БНМ, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления этим активом АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Еремина", - сказано в заявлении.

Зятьков подтвердил ТАСС свой выход. Представители Еремина сообщили ТАСС, что Зятьков уступил свои права в полном объеме.

Полномочия действующего совета директоров были прекращены в феврале 2020 года. Новый совет директоров будет сформирован в ближайшее время.

Еремин заявил, что "Ведомости" - безусловный образец качественной журналистики, издание со своей историей, с устоявшимися традициями, с лояльной аудиторией. "Эти традиции важно сохранить, а аудиторию - расширить и приумножить, в том числе за счет активной региональной экспансии, - заявил он. - Кроме того, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности бизнес-процессов. Уверен, что наш опыт создания независимых СМИ и многолетнего управления медиаактивами могут оказаться полезными в решении этих задач, что будет способствовать усилению позиции издания на российском медиарынке".

Выход Зятькова

По словам Еремина, он давно сотрудничает с изданием "Наша Версия" и другими медиаресурсами издательского дома Константина Зятькова.

"Я был рад и горд получить от него предложение стать партнером в сделке по покупке "Ведомостей". Однако в ходе подготовки к сделке ситуация на рынке претерпела существенные изменения, поэтому, взвесив все "за" и "против", мы с Константином пришли к единодушному мнению, что и для инвесторов, и для издания оптимальным развитием событий станет наличие одного собственника, - цитирует Еремина его представитель. - Поэтому было принято решение о том, что Константин переуступает мне право выкупа акций издания, а сам сконцентрирует свое внимание на развитии своего издательского дома "Версия".

По его словам, Зятьков серьезно погрузился в проблематику издательского дома, провел большую работу по изучению финансового положения газеты, перспектив монетизации издания через новые форматы продуктов и услуг, через расширение рекламной аудитории. "Я ему очень благодарен и уверен, что мы сохраним с ним товарищеские и деловые отношения уже в статусе медиапартнера и консультанта", - добавил Еремин.

Детали сделки не раскрываются.

43-летний Еремин известен на Урале как один из основателей новостного портала "Уралполит.ру". Он также создал и управляет информационным агентством "Федералпресс", на базе которого в 2007 году основал одноименный медиахолдинг. Кроме того, Еремин является председателем попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества и основателем Института стратегических коммуникаций и социальных проектов.