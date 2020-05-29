Деятельность Фонда капремонта Мурманской области проверяют правоохранители

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Представители силовых структур проводят проверку в Фонде капитального ремонта Мурманской области, являющегося подведомственным учреждением регионального министерства строительства и территориального развития. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис.

"Там не обыски, там проходят соответствующие проверочные мероприятия, связанные с деятельностью фонда капремонта. Мы, как я уже неоднократно говорил, очень активно работаем со всеми правоохранительными органами для того, чтобы выявлять возможные правонарушения в деятельности наших подведомственных учреждений, самих органов власти и пресекать это. А с другой стороны, менять саму систему принятия решений, если мы видим какие-то сбои в этом", - сказал Чибис.

За какой период деятельности фонда ведут проверку силовики, губернатор не уточнил, отметив, что это оперативная деятельность. При этом он подчеркнул, что проверочные мероприятия не повлияют на ход работ на объектах фонда.

В силовых структурах "проверочные мероприятия" в региональном Минстрое не комментируют.