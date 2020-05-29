Число выздоровевших от коронавируса военных в Вооруженных силах составило более 3,4 тыс.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в российской армии составляет более 3,4 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном в пятницу бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 87 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 415 человек", - сообщили в военном ведомстве.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровели 18 человек. Общая численность выздоровевших гражданских сотрудников увеличилась до 261 человека, уточнили в ведомстве.

По данным военного ведомства, число военнослужащих, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 29 мая составляет 1 519 человек. В вузах Минобороны зарегистрированы 503 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 369 случаев среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, в состоянии средней тяжести - пятеро.

По состоянию на 29 мая из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 4,5 тыс. человек, на призывные и сборные пункты не допущено четыре человека после тестирования.