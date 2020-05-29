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Врио главы Пермского края предложил освободить регоператора ТКО от налога на прибыль

Эта мера позволит поддержать и стимулировать развитие деятельности по обращению с ТКО

ПЕРМЬ, 29 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин внес в законодательное собрание региона проект закона, согласно которому региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Теплоэнерго" будет освобожден от уплаты налога на прибыль. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевого парламента.

"По мнению главы региона, инициатора изменений, документ разработан с целью поддержки и стимулирования развития деятельности по обращению с ТКО. Предлагается воспользоваться правом, которое дает федеральное законодательство, и установить на территории Пермского края для региональных операторов по обращению с ТКО региональную часть налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0%", - отмечается в сообщении.

Как ожидается, закон, в случае принятия, позволит повысить финансовую устойчивость регионального оператора и обеспечит стабильное оказание услуг по сбору, транспортировке, обработке и захоронению отходов на территории края. В настоящее время размер ставки составляет 20%, из которых 3% отчисляется в федеральный бюджет, 17% - в региональный. В случае принятия законопроекта выпадающие доходы бюджета Пермского края в 2020 году могут составить 1,4 млн рублей.

В "Теплоэнерго" прогнозируют спад собираемости платежей с 71% до 53,6% из-за пандемии коронавируса, кассовый разрыв по итогам 2020 года увеличится по отношению к первоначальной экономической модели на текущий год.

Теги
РоссияПермский край
Пандемия коронавируса нового типа
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