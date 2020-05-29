МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Московском регионе в ночь на субботу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в ночь на субботу. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"С 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами по Московской области и Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 м/с, град", - сказали в пресс-службе.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС добавили, что в связи с неблагоприятной погодой, находясь за рулем, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. На улице во время ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также не стоит укрываться под деревьями. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в главке.

Ранее прошедший в пятницу в Москве ливень привел к подтоплению нескольких участков дорог и парков. Пострадавших и сильного затруднения движения не зафиксировано.