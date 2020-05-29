За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 107 тыс.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки более чем на 107 тыс., превысив, таким образом, уже 5,7 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 4,3 тыс. и превысило 357 тыс., сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По информации организации на 11:00 мск 29 мая, в мире были зарегистрированы 5 701 337 инфицированных и 357 688 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 107 740, а умерших - на 4 354. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки зафиксировали 104 505 новых случаев заражения и 4 221 смерть.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 613 092. За сутки оно возросло на 56 647. Число умерших там увеличилось на 2 800 и достигло 151 212. В Европе насчитываются 2 102 574 заразившихся и 178 378 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 22 650, а умерших - на 1 047.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлены 475 419 инфицированных, зафиксировано 11 833 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 13 595, умерли 212 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 675 258 человек. Далее следуют Бразилия (411 821), Россия (387 632), Великобритания (269 131), Испания (238 278), Италия (231 732), Германия (180 458), Индия (165 799), Турция (160 979) и Франция (146 122).