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Пандемия коронавируса нового типа

Министр труда и соцзащиты Рязанской области заразился коронавирусом

Заболевание проходит в легкой форме, сообщили в правительстве региона

ТАСС, 29 мая. Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец заразился коронавирусом. Заболевание, которое повлек вирус, проходит в легкой форме, он находится на домашнем карантине и в последние дни не контактировал с губернатором, сообщили ТАСС в пятницу в правительстве региона

"Тест на коронавирус министра труда и социальной защиты населения Рязанской области оказался положительным, болезнь протекает в легкой форме, он находится на домашнем карантине. Все контактные лица установлены, губернатора в их числе нет", - уточнили в правительстве, добавив, что результаты тестирования стали известны в пятницу.

В правительстве также пояснили, что все мероприятия руководство региона проводит в режиме видеоконференцсвязи.

На данный момент в Рязанской области подтверждено 3 358 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 894 человека, отмечено 7 летальных исходов.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
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