Еще 78 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Еще 78 пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерли за сутки в Москве, общее число умерших от соответствующего заболевания достигло 2 408. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 2 408, добавили там.

В штабе напомнили, что, если жители Москвы чувствуют любые симптомы ОРВИ, нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для горожан действует режим самоизоляции. В последнее время власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. С 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, стали доступны автомобили каршеринга.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.