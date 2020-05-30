ВОЗ ведет оценку ущерба, который организация понесет от действий США

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в процессе оценки ущерба, который будет нанесен ее программам из-за действий США. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы", - отметила Вуйнович.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

18 мая Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.