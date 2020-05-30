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Опрос: более 60% воспитателей детсадов не имеют комплектов заданий для работы в онлайн

Кроме того, 13% опрошенных назвали наиболее существенной для них трудностью отсутствие возможности видеть результат и процесс выполнения задания

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Свыше 60% воспитателей российских детских садов заявили об отсутствии у них необходимых комплектов заданий для работы в дистанционном режиме, при этом почти треть респондентов назвали дефицит заданий основной проблемой. Такие данные следуют из имеющегося в распоряжении ТАСС исследования Научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования РАНХиГС.

"У 64% воспитателей нет необходимых комплектов заданий для работы в онлайн", - говорится в материалах. Согласно приведенным данным, порядка 27% опрошенных педагогов выделили как основную проблему - дефицит заданий для работы с детьми в дистанционном формате. Почти каждый четвертый педагог - 24% - считает, что ему не хватает компетенций для подготовки к таким занятиям, 22% признались, что у них нет достаточных возможностей для совместной работы с детьми в реальном времени: отсутствует стабильный интернет, нет ноутбуков, компьютеров, планшетов.

Кроме того, 13% респондентов назвали наиболее существенной для них трудностью отсутствие возможности видеть результат и процесс выполнения задания. Например, зачастую педагоги говорили о том, что родители выполняют задания не вместе с ребенком, а за него. Еще 13% опрошенных сообщили, что у них не возникло трудностей при проведении занятий онлайн.

В ходе исследования также было выявлено, что серьезные затруднения и недостаточную компетентность в организации онлайн-занятий и в оказании методической помощи воспитателям имеют руководители детсадов (57%) и методисты (43%). Авторы подчеркивают, что именно они несут ответственность за образовательный процесс и его качество. Поэтому им необходимо в первую очередь и срочно пройти повышение квалификации.

Авторы также отмечают, что только 13% опрошенных оценили эффективность дистанционных занятий, как высокую, несмотря на ряд проблем, с которыми они при этом сталкивались. Крайне низкую его эффективность отметили 14% респондентов. Подавляющее большинство работников дошкольного образования оценивают дистанционный формат работы детского сада как временную меру, говорится в заключении.

Об опросе

В анонимном онлайн-опросе, который был проведен с 30 апреля по 20 мая, приняли участие 8 815 человек: руководители, педагогические работники и специалисты дошкольных образовательных организаций из 83 субъектов РФ, 35% всех респондентов приходится на организации Свердловской и Московской областей, Краснодарского края, Москвы, Самарской области.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

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