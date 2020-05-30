Disney получила разрешение возобновить работу парка развлечений во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Власти округа Ориндж (штат Флорида) одобрили план компании The Walt Disney Company, предусматривающий возобновление в июле работы парка развлечений Disney World Resort в городе Орландо. Об этом сообщил в пятницу в Twitter мэр округа Джерри Демингс.

"Я рад возможности объявить о том, что получил от секретаря управления по вопросам правил бизнеса Флориды Хелси Бешерс уведомление об одобрении планов открытия Disney World Resort", - написал он. Парк развлечений откроется 11 июля, аквапарк SeaWorld - 10 июля.

Один из вице-президентов компании Джим Макпи изложил данный план на встрече в среду с представителями властей округа Ориндж, на территории которого расположен парк развлечений. Walt Disney предлагает допустить персонал на объект заранее, чтобы сотрудники могли освоиться с новыми правилами работы. Эти правила предусматривают измерение температуры тела у посетителей, обязательное ношение маски, ограничения по числу человек, находящихся одновременно в парке, и запрет традиционных фейерверков и парадов.

The Walt Disney Company информировала, что ее чистая прибыль упала во втором квартале финансового года на 91% по сравнению с прошлогодними показателями. Убытки парков развлечений компании за первый квартал 2020 года оцениваются в почти $1 млрд.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,74 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 102 709 человек.