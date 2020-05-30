В Саудовской Аравии откроют мечети

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия объявила о постепенном открытии мечетей, закрытых по всему королевству из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщил министр по делам ислама Абдель Латиф бен Абдель Азиз Аль аш-Шейх. С благословения хранителя двух святынь в Мекке и Медине короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда возобновляются молитвы и в мечети Пророка в Медине.

По словам министра, которые приводит Саудовское агентство печати, "мечети откроются в воскресенье, за исключением святыни в Мекке". Мечеть Пророка в Медине, отметил министр, также откроет двери для правоверных в рамках программы ослабления ограничений, вызванных борьбой с новым коронавирусом. "В ходе инспекционных проверок мы убедились, что наши мечети завершили подготовку к работе и находятся в отличном состоянии", - добавил он.

В соответствии с распоряжением Главного управления Саудовской Аравии по делам двух святынь наполняемость мечети Пророка не должна превышать 40%, при этом из внутреннего двора будут убраны все ковры для молящихся. Заповедная мечеть в Мекке пока остается закрытой.

Власти королевства объявили о закрытии из-за пандемии на неопределенное время двух главных исламских святынь 20 марта. За три дня до этого по всему королевству были закрыты все молельные дома, сделанное сначала для этих святынь исключение было отменено.

Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. Саудовский король имеет официальный титул хранителя двух святынь. Большая (Заповедная) мечеть в Мекке после последней реконструкции способна одновременно вместить на территории своего комплекса более 1 млн человек. Существующая мечеть известна с 1570 года, но строительство первой мечети около Каабы относят еще к 638 году. За последующие столетия она неоднократно перестраивалась, но даже во время реконструкций не закрывалась. Мечеть Пророка в Медине была заложена еще при жизни Мухаммеда, в последующем исламские правители расширяли и украшали святыню.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по количеству инфицированных коронавирусом. К настоящему моменту выявлено около 82 тыс. заразившихся, почти 57 тыс. человек уже выздоровели, 458 заболевших умерли.