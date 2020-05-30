"Мостурфлот" отменил в этом году круизы по Оке из-за обмеления реки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Мостурфлот", организующая круизы по Оке на территории Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей, отказалась от навигации в 2020 году из-за обмеления реки. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь компании Александр Филимонов.

"Ока в этом году, к сожалению, уже изначально была несудоходна, поэтому круизы по ней отменены, и все, кто покупал круизы, будут иметь возможность перебронировать их на любой другой маршрут на эту и следующую навигацию, при этом класс теплоходов будет повышен", - сказал он, отметив, что в начале года круизы по Оке продавались.

По его словам, традиционно популярными маршрутами по Оке являются "Московская кругосветка" - путешествие длительностью 11 дней от Москвы до Нижнего Новгорода и обратно, а также семидневный круиз из Москвы в Муром.

Как сказал Филимонов, одной из причин несудоходности стала малоснежная зима. В следующем сезоне круизная компания рассчитывает на возобновление движения по Оке, для этого на реке проведут работы по углублению дна.

Последняя круизная навигация по Оке была завершена за два месяца до окончания сезона из-за резкого непрогнозируемого снижения уровня воды. Из-за обмеления реки рейсы двухпалубного теплохода "Сергей Образцов" несколько раз отменяли. При этом в конце 2018 года по итогам навигации в пресс-службе канала им. Москвы, который в том числе занимается обслуживанием гидротехнических сооружений, сообщили, что круизы по Оке вошли в тройку самых популярных в Центральной России.