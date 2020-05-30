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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Уругвая ушел на карантин из-за встречи с заразившимся коронавирусом

Вместе с Луисом Лакалье Поу на карантин поместили несколько членов правительства

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая. /ТАСС/. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу и несколько членов правительства были помещены на карантин из-за встречи с чиновницей, у которой был подтвержден коронавирус. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы государства

По ее данным, в субботу Лакалье Поу, министр национальной обороны Хавьер Гарсиа и другие участники встречи, на которой присутствовала заболевшая глава регионального отделения министерства социального развития, сдадут тест на коронавирус.

"Президент и остальные чиновники, а также участники встречи будут находиться на карантине до тех пор, пока не будут получены результаты анализа", - отметила пресс-служба.

Власти Уругвая подтвердили первые четыре случая заражения коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту число заразившихся превысило 800, 22 человека умерли. С 24 марта граница Уругвая закрыта для въезда иностранцев. В стране не был объявлен жесткий карантин, но был введен ряд ограничений.

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УругвайЛакалье Поу, ЛуисПандемия коронавируса нового типа
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