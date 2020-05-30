В Оренбуржье планируют завершить создание системы "112" до конца года

ОРЕНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Новую региональную автоматизированную систему централизованного оповещения создадут в Оренбургской области на платформе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", формирование которой завершится в регионе до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

На совещании 20 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал от властей Поволжских регионов обратить внимание на неэффективную работу комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

"Проводятся мероприятия по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", включая создание на ее платформе новой региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Общий объем финансирования данных мероприятий составляет 222 млн рублей, планируемый срок завершения работ - 2020 год", - сказано в ответе на запрос ТАСС о модернизации и обновлении системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС.

Сейчас на территории Оренбургской области региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) охватывает 75% населения. Она работает на аппаратуре оповещения 5Ф88, уточнили в пресс-службе. Параллельно с созданием новой РАСЦО в 2020 году власти планируют завершить разработку проектной документации на местные системы оповещения. Это позволит добиться стопроцентного охвата населения. По данным пресс-службы, в настоящее время проектная документация проходит стадию согласования.