Москалькова считает провокацию на "Бессмертном полку" попыткой переписать историю

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что провокации в ходе акции "Бессмертный полк" говорят о попытке "переписать историю".

Татьяна Москалькова: ценю свою работу за то, что она дает мне возможность помогать людям

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Гитлера и Гиммлера в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн".

"Она [акция "Бессмертный полк"], как никакая другая, сплачивает людей и обостряет чувство национального достоинства. Поэтому противники укрепления России, ее нравственного стержня, предпринимают и будут дальше пытаться предпринимать попытки опорочить "Бессмертный полк", принизить роль и значение [подвига] наших отцов и дедов в победе над фашизмом, переписать историю. Абсолютно бесполезная затея", - сказала Москалькова в интервью ТАСС.

Она считает, что предложенная президентом России поправка в конституцию о защите исторической правды - "лучший ответ фальсификаторам истории".