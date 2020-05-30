Москалькова рассчитывает на активизацию работы по закону о домашнем насилии после пандемии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на активизацию работы по законопроекту о профилактике домашнего насилия после окончания пандемии коронавируса.

Татьяна Москалькова: ценю свою работу за то, что она дает мне возможность помогать людям

"Считаю, что такой законопроект [о профилактике домашнего насилия] важен и нужен обществу, вопрос только в его содержании. Нам очень важно не перейти ту грань, когда государство вмешивается в семью и, с другой стороны, дать возможность реагировать в самом начале на отвратительное явление, называемое "семейным насилием" <…> Надеюсь, что как только пандемия пойдет на спад, работа над законопроектом активизируется", - сказала Москалькова в интервью ТАСС.

По ее словам, подобные законы "есть практически во всех странах" и они доказали свою необходимость.