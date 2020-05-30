В Хабаровске в параде Победы примут участие более 3 тыс. человек

ТАСС, 30 мая. Более 3 тыс. человек примут участие в параде Победы в Хабаровске 24 июня, сообщила пресс-служба округа в субботу.

"В военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 24 июня в Хабаровске, примут участие более 3000 тысяч человек, в том числе от Восточного военного округа более 2400 военнослужащих. С 1 июня спланировано несколько репетиций торжественного прохождения парадных расчетов. Генеральная тренировка парада пройдет на площади Ленина 20 июня", - говорится в распространенном релизе.

Впервые в составе механизированной колонны планируется задействовать самоходные артиллерийские установки "Малка" и "Гиацинт", самоходные минометы "Тюльпан", а также РСЗО "Ураган", декорированные автомобили КамАЗ с эпизодами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - около 11 единиц.

В составе исторической колонны военной техники будут тренироваться экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных минометов БМ-13 "Катюша". Современную часть колонны на параде в краевой столице представят танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК "Тор-М2У", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", тяжелая огнеметная система "Солнцепек" и другая техника. Всего вместе с колонной клуба авторетро и декорированных автомобилей Камаз будет задействовано 149 единиц техники.

Отмечается, что подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию автомобилей и все участники тренировок будут находиться под наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.