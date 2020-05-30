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Пандемия коронавируса нового типа

Число вылечившихся после коронавируса пациентов превысило в Москве 78 тыс.

За прошедшие сутки выздоровели еще 3599 человек
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Еще 3599 пациентов вылечились после коронавируса в Москве, всего в городе выздоровели 78 324 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3599 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324", - сказала заммэра в субботу.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. 

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. 

"Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому", - добавила Ракова.

Теги
Ракова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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