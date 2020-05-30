Число вылечившихся после коронавируса пациентов превысило в Москве 78 тыс.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Еще 3599 пациентов вылечились после коронавируса в Москве, всего в городе выздоровели 78 324 человека. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3599 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324", - сказала заммэра в субботу.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому", - добавила Ракова.