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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Туве превысило 1 тыс.

В регионе за сутки выявили более 60 новых случаев заболевания

ТАСС, 30 мая. Количество заразившихся коронавирусом в Туве выросло за последние сутки на 58 человек и превысило 1 тыс., сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.

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"Выявлено 1 055 случаев заболевания COVID-19 в Республике Тыва. За сутки выявлено 58 новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Выписаны в связи с выздоровлением 223 пациента, в том числе за сутки - 43. За все время, по результатам патологоанатомической экспертизы, от COVID-19 умерли два человека.

В понедельник о своем заболевании сообщил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Теги
РоссияТываПандемия коронавируса нового типа
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