Почти 15% больничных коек в России перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусом

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Почти 15% коек в российских больницах были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы в стране сегодня имеем перепрофилированных уже 177 тыс. коек, это почти 15% от общего коечного фонда страны", - сказал он на открытии республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

По словам Мурашко, Россия "может себе это позволить", однако сегодня важно формировать технологии лекарственной терапии, управления инфекцией, потоками пациентов совершенно в другом формате. Министр также вручил ведомственные награды - значки "отличник здравоохранения" и благодарности - медицинским сестрам и врачам республиканской инфекционной больницы. Он отметил, что в ближайшее время будут учреждены еще несколько наград.

"Я прошу обратить внимание не только тех, кого мы сегодня наградили, это люди достойные, сейчас будут учреждены еще несколько специально для медиков ведомственных наград, отраслевых наград. Тот уже пул поощрений, который существовал, пожалуйста, проявите внимание и направьте документы, мы готовы поддержать наиболее выдающихся специалистов, которые проявили героизм при работе и выполнили свой долг", - сказал он.