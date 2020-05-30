Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 400 тыс.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 952, до 396 575. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Таким образом, количество заразившихся увеличилось на 2,3%. Число уже выздоровевших возросло на 5,1% - в стране вылечились еще 8 212 человек за минувшие сутки, а за все время - 167 469.

Новые 735 заразившихся выявлены в Московской области, 365 в Санкт-Петербурге, 289 в Нижегородской области, 261 в Свердловской области, 167 в Ханты-Мансийском АО, 162 в Иркутской области, 158 в Архангельской области, 154 в Волгоградской области, 152 в Ростовской области, 150 в Челябинской области, 136 в Красноярском крае, 126 в Дагестане, 114 в Якутии, 109 в Новосибирской области, 107 в Тульской и 105 в Брянской областях.

Выписаны по выздоровлению 387 человек в Московской области, 260 в Санкт-Петербурге, 171 в Нижегородской области, 160 в Северной Осетии, 148 в Мурманской области, 145 в Свердловской области, 118 во Владимирской области, 115 в Краснодарском крае, 111 в Ленинградской области, 106 в Тульской области, 105 в Калужской области, 103 в Брянской области, 103 в Татарстане и 102 в Приморском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 181, до 4 555, сообщили в штабе.

В пятницу в штабе сообщали о 232 умерших, что стало максимумом с начала вспышки заболевания в стране. Так называемый условный уровень смертности вырос с 1,13% до 1,15%.

За сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом в Дагестане, 24 - в Московской области, 13 - в Санкт-Петербурге, по четыре в Нижегородской и Смоленской областях и Красноярском крае.

Ситуация в Москве

Новые 2 367 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3 599 пациентов, у которых была диагностирована инфекция. Всего в столице вылечились 78 324 человека, что составляет почти 44% от всех заразившихся в городе, свидетельствуют данные штаба.

Суточный рост в столице составил 1,3%, как и днем ранее. Число выздоровевших превышает число выявленных случаев шестой день подряд. Всего в Москве 178 196 заразившихся.

В настоящее время в столице все еще болеют 97 464 человека.

За сутки в Москве умерли 78 человек, что является максимумом на сегодняшний день. Предыдущий максимум составил 76 человек.