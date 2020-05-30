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Пандемия коронавируса нового типа
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Коэффициент распространения коронавируса в России держится на отметке 0,95

В среднем по России коэффициент не превышает единицу уже 17 дней подряд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу остался на уровне предыдущего дня и составил 0,95. В Москве он снизился на 0,03 до 0,8, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, распространенных в пятницу.

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В среднем по России коэффициент не превышает единицу уже 17 дней подряд, а в Москве - 20 дней, с 11 мая.

Количество регионов из числа 10 субъектов РФ с наибольшим количеством заболевших, где показатель держится на уровне менее единицы, сократилось с шести до пяти. Помимо Москвы это Подмосковье (0,92), Ростовская область (0,75), Калужская область (0,81) и Красноярский край (0,96).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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