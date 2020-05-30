Москва направила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Две бригады врачей выехали из Москвы в Псковскую и Владимирскую области для помощи в работе с зараженными коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"По поручению мэра Москвы две мультидисциплинарные бригады врачей московских стационаров выехали в Псковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. Всего на помощь врачам направлено 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников", - говорится в сообщении.

Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под работу с пациентами с COVID-19. В составе каждой бригады - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги московских стационаров.

Среди специалистов, отправляющихся в регионы - врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы №40 и ее филиала в Коммунарке, инфекционной больницы №1, городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского, ГКБ им. Д. Д. Плетнева, ГКБ №4, МКНЦ им. А. С. Логинова, а также городской больницы города Московский.

"В течение двух недель столичные специалисты будут работать в региональных больницах, расположенных в различных населенных пунктах Псковской и Владимирской областей. В зависимости от эпидемиологической ситуации, бригады будут оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с COVID-19", - отмечается в материале.

27 мая четыре многопрофильные бригады по шесть врачей на две недели отправились в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край.