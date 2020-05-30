Морская авиация Черноморского флота примет участие в парадах Победы в трех городах Юга РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота вместе с авиацией Южного военного округа пролетят в небе над Севастополем, Новороссийском и Керчью 24 июня. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе флота.

"Самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа примут участие в воздушной части Парада Победы, который состоится 24 июня. Всего в небе над городами-героями Севастополь, Новороссийск и Керчь пролетят 50 единиц авиационной техники военного назначения", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, 24 июня над Севастопольской бухтой пролетит парадный строй из 26 летательных аппаратов, в числе которых будут многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также вертолеты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В Керчи после пешего парада над Керченской бухтой зрители смогут увидеть 14 самолетов и вертолетов, а в Новороссийске над Цемесской бухтой парадным строем пролетят 10 летательных аппаратов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.