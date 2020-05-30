Мурашко: более 20 тест-систем для диагностики коронавируса разработаны в РФ за 1,5 месяца

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Более 20 тест-систем для диагностики нового коронавируса и выявления антител к нему были разработаны в России всего за полтора месяца. Большинство используемых в стране тест-систем отечественного производства, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

"Мы за последние месяцы, с февраля, научились от лаборатории, от разработки до промышленного производства доводить медицинские продукты менее чем за полтора месяца, это уникально. Диагностические системы в стране, фактически все, которые сегодня используем, большинство из них, 85% - это тест-системы отечественного производства, мы такого никогда в своей жизни не делали. Мы более 20 продуктов, только диагностических вывели за полтора месяца, от разработки до массового производства", - заявил министр.

По словам Мурашко, более слаженной стала работа и фармацевтической отрасли. Потребность в необходимых препаратах, возникшую из-за пандемии коронавируса, в России удалось быстро удовлетворить. "Дополнительно запущено уже в гражданский оборот <...> на условиях [дальнейшего] пристального контроля медицинским и фармакологическим сообществом на последней неделе два препарата. Такого я, конечно, в своей жизни не помню", - сказал он. Министр также отметил, что специалисты научились формировать клинические протоколы за две-три недели, когда ранее это занимало около года.

"Сегодня часто принято говорить, что пост-коронанвирусная эпоха будет другой. Она, действительно, будет другой. Дай бог нам научиться быть столь же эффективными уже в спокойном, нормальном режиме, выйти из этого вызова инфекционного и при этом сохранить ту же эффективность и те же результаты", - заключил Мурашко.