МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил российских школьников с последним звонком и пожелал покорять творческие вершины и приносить пользу стране.

"Примите мои искренние поздравления по случаю окончания школы. Школа - важнейшая ступень, неотъемлемая часть биографии каждого человека. Думаю, для многих из вас она действительно стала вторым домом. В ходе учебы вы смогли приобрести необходимые знания и навыки, познать окружающий мир, открыть для себя новые горизонты, научиться принимать самостоятельные решения и, разумеется, приобрели верных, надежных друзей. Убежден, все это обязательно пригодится вам во взрослой, самостоятельной жизни", - сказал министр в обращении для проекта "Последний звонок 2020" в рамках программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1".

Он подчеркнул, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией последние звонки и выпускные вечера проходят в онлайн-формате, но значение этих событий не становится меньше.

"Уверен, что у вас еще не раз будет возможность встретиться и с теплотой вспомнить школьные годы, которые, как поется в песне, действительно чудесные, - продолжил глава МИД РФ. - Необходимо успешно сдать выпускные экзамены, определиться с будущей профессией, чтобы затем заниматься любимым делом, по максимуму реализовывать свои способности, покорять творческие вершины, приносить пользу отечеству. Стремитесь, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом. Все у вас обязательно получится".

Лавров отдельно поздравил выпускников школ при российских загранучреждениях: "Сопровождая родителей на дипломатической службе они получают аттестаты вдали от родины. Желаю вам, как и всем вашим сверстникам дома, осуществления задуманных планов и всего самого-самого наилучшего".