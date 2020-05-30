В Карелии общественный транспорт возобновляет работу, прерванную из-за пандемии

ТАСС, 30 мая. Власти Карелии возобновляют работу общественного транспорта на территории всей республики, приостановленную из-за пандемии с конца марта. Об этом сообщил в субботу на своей странице " ВКонтакте " глава республики Артур Парфенчиков.

Работа общественного транспорта в Карелии была приостановлена из-за пандемии с 29 марта. С 18 мая власти Республики разрешили возобновить троллейбусное сообщение в Петрозаводске.

"Продолжаем поэтапно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Подписал распоряжение. Прежде всего, это возобновление работы общественного транспорта (автобусов вместимостью 18 и более посадочных мест) на территории всей Карелии уже с сегодняшнего дня. Исключение - Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Парфенчикова.

Поясняется, что в Олонецком районе работодатели должны организовать подвоз сотрудников к месту работы и обратно. Кроме того, с 29 мая власти разрешают с ограничениями по заполняемости возобновить работу фитнес-центров, тренажерных залов и спортивных объектов, исключение - бассейны. Также теперь в населенных пунктах, в которых проживают до 500 человек, пожилые жители могут посещать магазины в любое время, то есть ограничение, установленное в больших городах (с 9 до 11 часов), на эти территории не распространяется.

"Еще одно изменение касается тех, кто приезжает со своих дач и из загородных домов, находящихся на территории соседних с Карелией регионов. Теперь, если для поездки используется личный транспорт и нет контактов ни с кем, кроме проживающих совместно членов семьи, можно не проходить двухнедельную изоляцию", - пояснил Парфенчиков.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии, за время пандемии в республики выявили 430 случаев новой инфекции, прирост за сутки составил 23. Два человека умерли, 164 выздоровели.