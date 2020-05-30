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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

За сутки в регионе инфицировано более 80 новых пациентов
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КРАСНОДАР, 30 мая. /ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.

"В Краснодарском крае подтвердились 82 новых случая коронавируса. Возраст пациентов от восьми месяцев до 90 лет", - говорится в сообщении.

Общее число заразившихся за время пандемии достигло 3744, из них более 70% удалось вылечить. В Краснодарском умер 31 пациент с коронавирусом, 34 остаются в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Больше всего новых случаев заражения за сутки зафиксировано в Краснодаре - 25.

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РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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