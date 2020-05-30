Экс-полицейский Коновалов, обвиняемый по делу журналиста Голунова, отказался от адвокатов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Бывший полицейский Денис Коновалов, который проходит по делу журналиста Ивана Голунова, отказался от адвокатов по соглашению. Об этом ТАСС сообщил его бывший защитник Юрий Чередник.

"Сразу после избрания меры пресечения Коновалов отказался от адвокатов по соглашению, в том числе и от меня. Теперь у него адвокаты по назначению", - сказал Чередник.

Ранее сообщалось что Коновалов признал вину и дал показания на других фигурантов дела, в том числе - на бывшего начальника Игоря Ляховца. После этого он был переведен из СИЗО под домашний арест.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.