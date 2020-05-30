В Каспийске в Дагестане впервые пройдет Парад Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. военнослужащих и представителей других силовых структур примут участие в Параде Победы, который 24 июня впервые пройдет в Каспийске в Дагестане. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"682 военнослужащих и 427 представителей других силовых структур и ведомств примут участие в военном параде 24 июня, который впервые пройдет на территории республики Дагестан в Каспийске. Возглавят пешую колонну военнослужащие соединения надводных кораблей и полка морской пехоты Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вслед за моряками и морпехами в парадном строю пройдут расчеты пограничников, росгвардейцев, полиции, МЧС и таможни. Завершат прохождение торжественным маршем юнармейцы и кадеты. Всего в составе парадного расчета 20 рот, уточнили в ЮВО.

По данным пресс-службы, в составе механизированной колонны парада будет задействовано 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы БМ-21 "Град", береговые ракетные комплексы "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские орудия, минометы и бронеавтомобили.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.