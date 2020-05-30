"Вектор" разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.

Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1" в субботу.

"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности", - сказал он.